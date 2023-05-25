Жителей Тюмени приглашают принять участие в семейном конкурсе «Наш секрет»

Родителям необходимо разместить в социальной сети ВКонтакте фотографию семьи и поделиться своим секретом. Фото: Татьяна Коркина

В рамках семейного проекта «Создавая будущее» к Дню защиты детей вновь стартует флешмоб-конкурс «Наш секрет». Родителям необходимо разместить в социальной сети «ВКонтакте» фотографию семьи и поделиться своим секретом что, на их взгляд, делает детей счастливыми.

– В прошлом году наш флешмоб собрал почти 80 участников. Мы настолько впечатлились секретами воспитания, которыми делились родители, что часть работ разместили на фотовыставке #НашСекрет на недавно состоявшемся форуме «Семья», – рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Условия конкурса:

1. На фотографии должна быть вся семья или один родитель с ребенком/детьми.

2. Сроки размещения публикации в соцсети «ВКонтакте» – с 24 мая по 1 июня 2023 года (включительно).

3. В посте под фотографией обязательно должны быть: ответ на вопрос: «Что, на ваш взгляд, делает детей счастливыми?»; хештег #НашСекретТюмень.

4. От одного родителя принимается одна публикация.

5. Профиль участника конкурса на время конкурса и подведения итогов должен быть открыт. 6. Место проживания участников – Тюменская область.

Публикации, не соответствующие всем условиям конкурса, не принимаются к рассмотрению.

После окончания срока публикации постов в соцсети «ВКонтакте» профессиональное жюри выберет пять победителей, каждый из которых получит денежный приз – 4000 рублей.

Подведение итогов и объявление результатов конкурса состоится 3 июня 2023 года.

Лучшие фотографии и советы будут размещены в итоговом ролике флешмоба.