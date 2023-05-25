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НовостиОбщество25 мая 2023 6:18

Два водоема в Тюменской области получили положительное заключение от Роспотребнадзора и разрешение на купания

Водные объекты, где запрещено купание, летом 2023 года будут помечены информационными аншлагами
Серафима Краснова
Водные объекты, где запрещено купание, летом 2023 года будут помечены информационными аншлагами.

Водные объекты, где запрещено купание, летом 2023 года будут помечены информационными аншлагами.

Фото: Татьяна Коркина

Роспотребнадзор выдал положительное заключение двум водоемам в Тюмени.

По данным надзорного ведомства, положительное заключение о соответствии санитарным правилам и нормам на сезон 2023 года получили АО «База отдыха Верхний бор» (акватория озера Верхнее Кривое )и АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» (акватория пруда на 19-м километре Червишевского тракта.

Водные объекты, где запрещено купание, летом 2023 года будут помечены информационными аншлагами «Купание запрещено», напомнили в Роспотребнадзоре Тюменской области.

Стоит добавить, что использование водного объекта в рекреационных целях допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Отметим, что власти запретили жителям посещать водоемы после 20:00 из-за лесных и ландшафтных пожаров. Нарушителей ограничений станут штрафовать на на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Однако речь не идет об искусственных озерах, карьерах и реках, к ним разрешается подходить в любое время суток.