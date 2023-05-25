Два водоема в Тюменской области получили положительное заключение от Роспотребнадзора и разрешение на купания

Водные объекты, где запрещено купание, летом 2023 года будут помечены информационными аншлагами. Фото: Татьяна Коркина

Роспотребнадзор выдал положительное заключение двум водоемам в Тюмени.

По данным надзорного ведомства, положительное заключение о соответствии санитарным правилам и нормам на сезон 2023 года получили АО «База отдыха Верхний бор» (акватория озера Верхнее Кривое )и АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» (акватория пруда на 19-м километре Червишевского тракта.

Водные объекты, где запрещено купание, летом 2023 года будут помечены информационными аншлагами «Купание запрещено», напомнили в Роспотребнадзоре Тюменской области.

Стоит добавить, что использование водного объекта в рекреационных целях допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Отметим, что власти запретили жителям посещать водоемы после 20:00 из-за лесных и ландшафтных пожаров. Нарушителей ограничений станут штрафовать на на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Однако речь не идет об искусственных озерах, карьерах и реках, к ним разрешается подходить в любое время суток.