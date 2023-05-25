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НовостиОбщество25 мая 2023 4:24

Скульптуру певца и актера Владимира Высоцкого в Тюмени установят на площадке с видом на набережную у Туры

Создание скульптуры и установка будут за счет спонсорских средств
Серафима Краснова
Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

В Тюмени хотят поставить памятник легендарному поэту, певцу и актеру Владимиру Высоцкому. На прошедшем координационном совете по выработке единой земельной, градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности в городе были рассмотрены предложения по установке скульптуры, рассказал мэр Руслан Кухарук.

Эксперты поддержали представленный проект архитектора-дизайнера Петра Чегодаева, который предложил установить бронзовую скульптуру Владимира Высоцкого на смотровой площадке на улице Володарского, 3.

«Концепция: скульптура Владимира Высоцкого с гитарой в руках, которая стоит на небольшом возвышении, рядом открыта тетрадь со словами песни «Тюменская нефть». Создание скульптуры и установка будут за счет спонсорских средств», – сообщил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Напомним, что спикер СФ Валентина Матвиенко и Александр Моор посетили выставку о Тюменской области в Москве.