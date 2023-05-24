Спикер СФ Валентина Матвиенко и Александр Моор посетили выставку о Тюменской области в Москве

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Тюменской области Александр Моор открыли выставку региона в Совете Федерации. Глава региона рассказал Матвиенко о том, почему экспозиция называется «Земля больших людей».

– Создавали историю Тюменской области и заложили основу сибирского характера наши великие предшественники. Среди них атаман Ермак, ученый Дмитрий Менделеев, геолог Фарман Салманов и многие другие. Символично, что их портреты с помощью нейросетей нарисовала молодежная креативная команда из Тюмени. Получилась прямая связь прошлого и настоящего, – уточнили губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсетях.

Глава региона отметил, что наши предки не боялись идти вперед, а в нынешнее время многие современные Герои продолжают их дело – врачи, учителя, инженеры и военнослужащие.

Кроме того, выставка рассказывает о всех достижениях Тюменской области.