Тюменской области необходима поддержка федерального центра. Фото: Татьяна Коркина

Девять школ в Тюменской области достроят в 2023 году. Об этом рассказал губернатор Александр Моор. За последние пять лет в регионе введены в эксплуатацию 24 школы. Однако Тюменской области необходима поддержка федерального центра, чтобы быстрее возводить образовательные объекты, уточнил Моор.

– Софинансирование со стороны федерального бюджета составляет 27 процентов, это почти треть. Условно говоря, мы можем двигаться на треть быстрее. Мы попросили у сенаторов поддержки в этом вопросе: заявили четыре школы в Тюмени и Тюменском районе. Все объекты проектируются, некоторые даже начали строиться. Поддержка нам будет оказана, – отметил Александр Моор на пресс-подходе по итогам Дней Тюменской области в Совете Федерации.

Напомним, мэр Тюмени Руслан Кухарук попросил у федералов 252 миллиона рублей на очистку озера Алебашево.