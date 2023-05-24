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НовостиПолитика24 мая 2023 5:07

Мэр Тюмени Руслан Кухарук попросил у федералов 252 млн рублей на очистку озера Алебашево

Глава города обсудил механизмы финансовой поддержки событийного парка «Алебашево»
Серафима Краснова
Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Члены комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по просьбе тюменских властей включили в резолюцию заседания пункт о выделении денежных средства из бюджета 2024 года на очистку озера Алебашево.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук рассказал сенаторам о том, что у жителей есть несколько запросов на создание зоны отдыха.

— В настоящее время разработана его архитектурно-градостроительная концепция, проведены инженерные изыскания, установлены границы озера, разработана соответствующая градостроительная документация, которая проходит экспертизу, — подчеркнул Руслан Кухарук в соцсетях.

Глава города обсудил механизмы финансовой поддержки событийного парка «Алебашево».