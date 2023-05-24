В Тюменской области состоялась благотворительная акция «Портфель первокласснику!»

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

23 мая на площадке возле районного Дома культуры села Омутинское не было свободного места. Автобусы с табличкой «ДЕТИ» подъезжали, из них выходили нарядные девочки в красивых платьях, с пышными бантами и мальчики в новых школьных костюмах с галстуками или бабочкой…А как же иначе? Эти виновники торжества – будущие первоклассники из Армизонского, Бердюжского, Голышмановского, Упоровского, Юргинского, Омутинского районов были приглашены на праздничную музыкальную сказку.

Для них звучала музыка, пели песни… Представление было таким ярким, современным, захватывающим, увлекательным, ни один ребенок не остался равнодушным.

Дети играли, танцевали, подсказывали сказочным обитателям леса выход из сложившейся ситуации. Многие прибыли на праздник с родителями, младшими братьями и сестрами…

В целом более 300 человек окунулись в мир сказки, наполненной дружбой, любовью, заботой друг о друге, желанием остаться самим собой.

Зрители долгими аплодисментами провожали артистов. Но гостей праздника ждал сюрприз, 150 будущим первоклассникам были вручены особые подарки от Тюменского регионального отделения Детского фонда – красивые рюкзаки, наполненные необходимыми для учебы канцелярскими принадлежностями. И по традиции было сделано общее фото.

Праздник состоялся, творческие коллективы Дома культуры подарили будущим первоклассникам свой талант, 150 мальчиков и девочек к занятиям в школе готовы.

В ближайшее время участников благотворительной акции «Портфель первокласснику!» станет значительно больше.