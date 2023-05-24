В Тюменской области к электросетям подключили новый ФАП

Фото: Светлана Корнилова.

В Тюменской области был подключен к электросетевой инфраструктуре новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Работы проводились специалистами компании «Россети Тюмень».

ФАП предоставляет плановую и неотложную медицинскую помощь в комфортных условиях для более чем 500 жителей села Ершово и поселка Разъезд № 37. Учреждение было построено в рамках федерального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, заменив деревянную амбулаторию с печным отоплением. Для технологического присоединения объекта энергетики проложили воздушную линию электропередачи напряжением 0,4 кВ, установили автоматический выключатель и смонтировали интеллектуальный прибор учета электроэнергии.

Напомним, что в 2022 году энергокомпания обеспечила электроэнергией 4 фельдшерско-акушерских пункта и 8 модульных амбулаторий в регионе.