Жителей Тюмени приглашают посетить экспертную сессию «ВЭД: мир без границ»

Фото: пресс-служба Союза ЗСПП.

Как сказал в свое время Бенджамин Дизраэли «Свободная торговля - не принцип, а средство для достижения цели». Еще более актуальным этот тезис становится в наши дни. «Российский бизнес в 2022 году столкнулся с чередой сложностей и ограничений: санкционные действия, ответная реакция на них, волатильность мировой экономики – все это отрицательно повлияло на торговые и партнерские связи, которые налаживались десятками лет.

Настал момент оценить произошедшие изменения и подумать о новых возможностях, которые всегда появляются в кризис. Тем более, некоторые из потенциальных партнеров заинтересованы в российском рынке не меньше, чем наша страна – в международных. О том, как изменилась внешнеэкономическая деятельность отечественных промышленных предприятий и какие перспективы их ждут в будущем, как при взаимодействии в рамках РФ, так и при ре-локации предприятий, - обсудят специалисты данного профиля на Экспертной сессии «ВЭД: мир без границ» 25 мая на Юрнеделе – 2023», отметила модератор секции, гендиректор Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата», совладелец Консалтинговой Компании «ПРЭФИШ», Мария Шатохина.

Вероятно, в 2023 году последуют различные эксперименты в области ВЭД, т.к. в июне Госдумой РФ был принят закон, предоставляющий правительству полномочия по проведению экспериментов, регулирующих отдельные отношения таможенных операций. Правительство РФ может самостоятельно определять сроки, условия и порядок нововведений. Пока же участники рынка продолжают вести внешнеэкономическую деятельность вопреки санкциям, ограничениям, разрывам логистических цепочек и банковских связей. Кто-то открыл бизнес в других странах, а кто-то зацепился за параллельный импорт. Подробнее об этом расскажут участники секции. Тематики для рассмотрения будут следующие:

«Импорт/экспорт в страны ЕАЭС, особенности налогообложения и отчетности. Импорт/экспорт в страны, не входящие в ЕАЭС, особенности налогообложения и отчетности» раскроет Юлия Глячкова, член ЗСПП, руководитель консалтинговой компании «Финанс Консалтинг», налоговый консультант, член Палаты Налоговых Консультантов России.

«Регистрация компаний в Казахстан, обзор налогообложения в сравнении с российским налогообложением (НДС, прибыль, УСН)» будет отражена в выступлении Натальи Сузлицовой, основателя и руководителя аутсорсинговой компании «Vileni busines studio» Алматы, Казахстан.

«Особенности заключения ВЭД-контрактов с Китаем» осветит Ольга Идзон, адвокат, партнер Правовой фирмы «ВЕД», Омск

«Тренды и новые риски/возможности для бизнеса 2022 - 2023: не дадим деньгам «повиснуть в воздухе»», с такой сложной темой по возврату и отстаиванию средств компании выступит Татьяна Гончарова, адвокат, основатель и управляющий партнер ЮК «ЛексПроф», эксперт Общественной палаты РФ, комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам, Новосибирск

«Эффективный международный арбитраж 2023 глазами инхауса» раскроет Басова Марина, Руководитель практики, Претензионно-судебная работа, Юридическая функция ООО «СИБУР».

Не упустите возможность пообщаться с практиками отрасли.

Участие в мероприятиях Юрнедели бесплатное при обязательной регистрации: https://www.zspp.ru/tmnlegalweek.html#registration

Общение участников, новости Юрнедели – 2023, комментарии спикеров, контентные материалы по темам Юрнедели и фото доступны в ТГ канале: https://t.me/tmnlegalweek

Координаторы мероприятия:

Шатохина Мария Сергеевна, Генеральный директор ЗСПП, (3452) 521-449, 8-9044-98-58-81, job-maria@list.ru

***Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение Юрнедели с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно:

Генеральные партнеры – Alfalot.ru – Alfalot.ru – 3-я в России электронная торговая площадка по реализации имущества предприятий банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами и Российская электронная система торгов ЭТП РЭСТ (r-est.ru).

Деловые партнеры – ООО «ЛексПроф», Новосибирск.

Партнеры – ООО «ЛексФорт», Новосибирск, ООО «Аспект-М», Тюмень, Арбитражный управляющий Гаврилова Г. Г., Тюмень.