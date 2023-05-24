Партнерство в бизнесе: за или против?

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

С 23-27 мая 2023 в Тюмени вновь состоится XIII Юридическая неделя в рамках которой пройдет экспертная сессия «О чем договариваться с партнером в бизнесе».

Как прокомментировала модератор секции, руководитель центра урегулирования споров и медиации Торгово-промышленной палаты Тюменской области, архитектор бизнес-партнерств Жанна Матвеева, «бизнес за многие годы сильно устал от корпоративных войн между собственниками и партнерами, от бесконечных судов, воздействия друг на друга с помощью правоохранительных органов. А самое главное, что бизнес в таких войнах, как правило, умирает. Умирает то, что создавалось годами. В чем причина конфликтов? Партнеры на берегу не договариваются о том, как будут вместе действовать в той или иной ситуации. Все на бегу: устав скачали из интернета, распределили доли 50 на 50 (неудобно по-другому обсуждать). Как только приходит большой успех или нестандартная ситуация, оказывается, что каждый видит ее по-своему».

Наталья Коркина, сомодератор сессии, адвокат, медиатор-тренер, эксперт по построению бизнес-партнерств, президент ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала», председатель «Южно-Уральского правового партнёрства» добавила, что именно расскажут предпринимателям:

- про виды партнерств;

- когда партнер не нужен и существует ли идеальный партнер;

- что точно стоит обсудить с партнером;

- роли партнеров и ожидания друг от друга, или кто главный;

- как распределить доли между партнерами (вклад каждого);

- как разделить бизнес при расставании, разрешение конфликтов.

В последнее время достаточно часто собственники бизнеса практикуют систему опционов – «перевод» особо отличившихся сотрудников в статус собственников бизнеса. Как понять, что твой сотрудник реально может быть твоим партнером? Есть ли 100-процентные критерии для ответа на этот вопрос? Ведь от ошибки в данной ситуации может пострадать вся компания.

Партнеры проекта «ДомНовыхИдей» Ольга Рубцова и Светлана Муханова поделятся впечатлениями, расскажут про свои ожидания и реальные результаты по итогам участия в партнерской сессии. На примере роста и развития своей компании и на исследовании опыта коллег на эти вопросы ответит Наталья Никольская, председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат».

Сессия будет построена по типу интерактива, и любому из участников, даже не имеющему знаний и навыков в сфере создания и построения бизнес-партнерств, будет интересно посмотреть со стороны или самому поучаствовать в процессе.

Участие в мероприятиях юрнедели бесплатное при обязательной регистрации: https://www.zspp.ru/tmnlegalweek.html#registration

Общение участников, новости юрнедели – 2023, комментарии спикеров, контентные материалы по темам мероприятия и фото доступны в ТГ-канале: https://t.me/tmnlegalweek

Координаторы мероприятия:

– Матвеева Жанна Владимировна, заместитель председателя Совета ЗСПП, 8-904-495-36-03, zhanlar@mail.ru

– Шатохина Мария Сергеевна, генеральный директор ЗСПП, (3452) 521-449, 8-9044-98-58-81, job-maria@list.ru

***Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение юрнедели с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно.

Генеральные партнеры – Alfalot.ru – Alfalot.ru – 3-я в России электронная торговая площадка по реализации имущества предприятий банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами и Российская электронная система торгов ЭТП РЭСТ (r-est.ru).

Деловые партнеры – ООО «ЛексПроф», Новосибирск.

Партнеры – ООО «ЛексФорт», Новосибирск, ООО «Аспект-М», Тюмень, арбитражный управляющий Гаврилова Г. Г., Тюмень.