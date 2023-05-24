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НовостиОбщество24 мая 2023 6:52

Турецкая компания с 27 мая 2023 года запускает прямые рейсы из Тюмени в Анталью

Полеты станут осуществлять три дня в неделю
Серафима Краснова
Полеты станут осуществлять три дня в неделю .

Полеты станут осуществлять три дня в неделю .

Фото: Татьяна Коркина

Турецкая компания запустила прямые авиарейсы из Тюмени в Анталью. Перевозчик Corendon Airlines с 24 мая приступил к полетной программе из областной столицы. Полеты станут осуществлять три дня в неделю – понедельник, среда и суббота.

Первый рейс состоится 27 мая 2023 года. Самолеты будут летать с 15.00 до 16.30.

– Для перелетов будут использоваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737 MAX. Рейсы выполняются в рамках чартерной программы совместно с туроператором FUN&SUN, – сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

Напомним, у жителей Тюмени появится шанс улететь в Грузию через Москву с мая 2023 года. Приобрести билет они смогут за 20 тысяч рублей.