У жителей Тюмени появится шанс улететь в Грузию через Москву с мая 2023 года

Приобрести билет жители Тюменской области смогут за 20 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы с мая 2023 года начнут летать в Грузию. Однако полеты будут осуществляться только через Москву. Авиакомпания «Азимут» получила от Росавиации разрешение на осуществление перелетов в Грузию. Программа стартует в мае из Москвы. Пока самолеты станут летать только раз в неделю, по пятницам, пишет «Мегатюмень».

Приобрести билет жители Тюменской области смогут за 20 тысяч рублей. Стоимость рассчитана без багажа. Согласно подсчетам, перелет на двоих будет стоить 80 тысяч рублей, без учета отеля.

– Ждем, когда появятся рейсы из Екатеринбурга. Рейсы из Тюмени – не думаю, что запустят, – уточнила менеджер Анна.

Кроме того, на сегодняшний день из Тюмени можно слетать на Алтай. Такая поездка жителям обойдет в 60 тысяч рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал постановление, которое отменяет запрет на полеты отечественных авиакомпаний в Грузию. Кроме того, руководитель РФ отменил визы для граждан из этой страны.