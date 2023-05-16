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НовостиОбщество16 мая 2023 6:38

У жителей Тюмени появится шанс улететь в Грузию через Москву с мая 2023 года

Приобрести билет жители Тюменской области смогут за 20 тысяч рублей
Серафима Краснова
Приобрести билет жители Тюменской области смогут за 20 тысяч рублей.

Приобрести билет жители Тюменской области смогут за 20 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы с мая 2023 года начнут летать в Грузию. Однако полеты будут осуществляться только через Москву. Авиакомпания «Азимут» получила от Росавиации разрешение на осуществление перелетов в Грузию. Программа стартует в мае из Москвы. Пока самолеты станут летать только раз в неделю, по пятницам, пишет «Мегатюмень».

Приобрести билет жители Тюменской области смогут за 20 тысяч рублей. Стоимость рассчитана без багажа. Согласно подсчетам, перелет на двоих будет стоить 80 тысяч рублей, без учета отеля.

– Ждем, когда появятся рейсы из Екатеринбурга. Рейсы из Тюмени – не думаю, что запустят, – уточнила менеджер Анна.

Кроме того, на сегодняшний день из Тюмени можно слетать на Алтай. Такая поездка жителям обойдет в 60 тысяч рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал постановление, которое отменяет запрет на полеты отечественных авиакомпаний в Грузию. Кроме того, руководитель РФ отменил визы для граждан из этой страны.