Президент Тюменского областного союза туриндустрии наметила перспективы авиасообщения с Грузией

Самолеты из Тюменской области станут летать раз в неделю.

Вчера президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Руководитель нашей страны подписал соответствующий документ в среду, 10 мая, постановление опубликовали на сайте правовой информации.

Кроме того, Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. С 15 мая они смогут посещать Российскую Федерацию без оформления виз на срок до 90 дней. Стоит отметить, что исключение составляют те, кто приезжает в Россию для «осуществления трудовой деятельности» и образования.

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» решила выяснить, как законодательные изменения повлияют на туризм за границу из Тюменской области. Она поговорила на эту тему с президентом Тюменского областного союза туриндустрии Любовью Матиевской. Так будут ли летать самолеты из Тюмени в Грузию?

– Если анализировать поток туристов, в Тюменской области достаточно много людей из Грузии постоянно проживают, в нашем регионе есть грузинские и армянские диаспоры. Пока сложно сказать, как эти изменения в законодательстве скажут на туристическом потоке. Прямых полетов в Грузию из Тюменской области у нас пока нет. Если вчера подписали приказ, сейчас специалисты будут прорабатывать это вопрос, налаживать пути и каналы авиасообщения. Стоит отметить, что, если рейсы все-таки запустят, они должны летать полные, иначе авиакомпаниям становится невыгодно пускать самолеты в Грузию из Тюмени, – объяснила Любовь Матиевская в беседе с корреспондентом.

По словам эксперта, россияне, в том числе жители Тюмени, очень любят отдыхать в Грузии. В последние годы большой поток туристов из Тюменской области ездит и летает в Грузию. Кроме того, жители Грузии тоже часто посещают областную столицу, есть заинтересованность в отдыхе – это термальные и лечебные курорты. Если все-таки будет подписано соглашение между странами, из Тюменской области самолеты станут летать раз в неделю, по мере загрузки и востребованности. Возможно, позже компании будут пускать самолеты по два раза в неделю, подытожила президент Тюменского областного союза туриндустрии.

Напомним, что полеты российских авиакомпаний в Грузию отменили почти четыре года назад, в 2019-м. Ограничения распространялись и на грузинские авиакомпании. Документ подписал президент России после антироссийских протестов в Тбилиси, которые начались после визита делегации российских депутатов в Грузию.

Отметим, что журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» Алексей Косенчук рассказывал в 2017 году, как бюджетно отдохнуть в Грузии, на что стоит обратить внимание, какие места посетить.