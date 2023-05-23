На автомобилях ялуторовской больницы №23 обслуживают неотложные вызовы и доставляют лекарства Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Пробег автомобилей «Лада Ларгус», которые поступили в ялуторовскую областную больницу №23 в августе 2022 года составил более 200 тысяч километров. Четыре новеньких автомобиля оказались в распоряжении медиков по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» - региональному компоненту нацпроекта «Здравоохранение».

По словам главврача Областной больницы №23 Натальи Оконечниковой, больница обслуживает городское и сельское население.

- Именно поэтому для транспорта нашего автопарка крайне важно, чтобы он обладал такими характеристиками как надёжность, хорошая проходимость, большая вместимость и умеренный расход топлива. Автомобили LADA Largus – именно такие, - отметила Наталья Оконечникова.

Машины используют для обслуживания неотложных вызовов, выездов медицинских работников, чтобы наблюдать пациентов на дому и довозить их в медучреждение для прохождения диспансерного наблюдения и проведения вакцинации. Также на автомобилях доставляют биоматериал с ФАПов в лаборатории, лекарства пациентам из Ялуторовского района, а также документы из фельдшерско-акушерских пунктов в больницу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что два новых легковых автомобиля «Лада Гранта» поступили в Областную больницу №20 в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В 2022 году по программе развития здравоохранения в больницу закупили четыре авто «Лада Ларгус» и четыре автомобиля скорой медицинской помощи. Все автомобили брендированные, на каждой имеется логотип «Службы здоровья», а ездят они от Тюмени до Тобольска и обратно.