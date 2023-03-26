Для тюменской Областной больницы №20 купили две новых «Лады Гранта» Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Два новых легковых автомобиля «Лада Гранта» поступили в Областную больницу №20 в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в 2022 году по программе развития здравоохранения в больницу закупили четыре авто «Лада Ларгус» и четыре автомобиля скорой медицинской помощи.

По словам механика ОБ №20 Андрея Шуклина, все автомобили брендированные, на каждой имеется логотип «Службы здоровья», а ездят они от Тюмени до Тобольска и обратно. Чаще всего на авто доставляют пациентам лекарства и врачей неотложки.

- Сегодня в медучреждении нет потребности в замене транспорта, все автомобили новые. Находятся они как на основной базе в Увате, так и распределены по Уватскому району. В трассовом пункте Манчем, Туртасе и Демьянское теперь имеются новые машины скорой помощи, - рассказал Андрей Шуклин.

Напомним, ранее «КП-Тюмень» сообщала о том, что в мае 2022 года тюменские медики получили в пользование 16 новых машин скорой помощи. По словам губернатора региона Александр Моора, автомобили современные и надежные: они укомплектованы всем необходимым оборудованием.

– По статистике, в Тюмени и Тюменском районе бригады ежесуточно оказывают помощь 500 и более пациентам. Автомобили службы 03 работают интенсивно, за пять лет они вырабатывают свой ресурс. В скором времени новые машины выйдут на линию, – пообещал в социальных сетях глава региона.

Также автопарк Областной больницы №14 села Казанского Тюменской области пополнился новым автомобилем.