В больнице №19 в Богандинском Тюменского района появился новый цифровой аппарат для рентген-исследований Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В филиале областной больницы №19 в поселке Богандинский установили новый цифровой аппарат для рентген-исследований, который закупили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области на аппарате смогут проходить обследования жители поселка Богандинский, деревни Марай и сел Княжево, Амандское и Кыштырла.

Новый аппарат может получать изображения в высочайшем качестве при минимальной лучевой нагрузке. Это позволит врачам увидеть даже самые маленькие изменения в органах и тканях. По словам и.о. заведующего Богандинской поликлиники Владимира Назарова, оборудование очень простое в использовании, надежное, безопасное, отвечает всем современным требованиям рентгенодиагностики.

- Новое современное рентгеновское оборудование позволяет проводить все виды рентгенологических исследований, а благодаря цифровым технологиям оно проводится с минимальным риском для здоровья, - говорит Владимир Назаров. – Обследование можно осуществлять современно и качественно, а результаты исследования сразу становятся доступными в системе. Благодаря этому каждый врач может увидеть снимок прямо с рабочего места.

Благодаря появлению рентген-исследований сразу повысилась эффективность отоларингологов, хирургов и терапевтов, которые пользуются ренген-снимками.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что два современных аппарата УЗИ, а также маммограф приобрели для больницы поселка Боровский в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.