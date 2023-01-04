В тюменской поселковой больнице появилось новое медицинское оборудование

Фото Фото: Комсомольская правда

Два современных аппарата УЗИ, а также маммограф приобрели для больницы поселка Боровский в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

По словам заведующей филиалом Боровской участковой больницы Оксаны Курдоглян, новые аппараты уже значительно облегчили работу врачам, так как теперь появилась возможность обследовать маломобильных граждан на дому. Как отметила Курдоглян, доктора к таким пациентам уже выезжают дважды в неделю.

К слову, поступившее оборудование не только дает возможность быть мобильным, но и расширяет спектр исследований. Например, два аппарата УЗИ экспертного класса, а один из них портативный. Датчики позволяют проводить исследования в разных областях – это и гинекология, неонатология, кардиология, урология и другие. Кроме того, благодаря эластосонографии можно выявлять онкологические заболевания.

Как отметили в пресс-службе Тюменского района, получить медицинскую помощь в местной поликлинике могут не только жители Боровского, но и население всего района.

Добавим, что маммограф на данный момент проходит лицензирование и установку. До этого в поселке уже была возможность пройти маммографию, но только выездную. Это доставляло ряд неудобств и женщины предпочитали ездить в Тюмень, однако сейчас уже этого не потребуется.

Новому оборудованию и развитию медицины радуются не только врачи, но и пациенты. Так, Фазия Кадырова, живущая в поселке уже 40 лет, поделилась, что благодаря грамотным специалистам и обновленному оборудованию, местная медицина становится доступной и эффективной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменский педиатр рассказала, как правильно сбивать температуру при ОРВИ

В сезон подъема простудных заболеваний важно уметь правильно оказывать помощь (подробнее)

В тюменскую поликлинику № 8 поступил новый УЗИ-аппарат

Ежедневно на нем обследуют порядка 40 женщин (подробнее)