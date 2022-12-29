Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В тюменскую поликлинику № 8 поступил новый УЗИ-аппарат «Рhilips CX50». Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, технику доставили на прошлой неделе, с тех пор на нем ежедневно обследуют порядка 40 женщин. Это беременные и пациентки с подозрением на гинекологические или монологические заболевания.

– За прошлую неделю выявлены три случая подозрения на онкологию молочной железы. Пациентки направлены в центр амбулаторной онкологической помощи, – отметила Наталья Горева, заведующая женской консультацией городской поликлиники № 8.

Высокое качество визуализации гарантирует получение точных результатов и, как следствие, постановку правильного диагноза даже при проведении самых сложных исследований.

Сам аппарат компактный и передвижной. А современное программное обеспечение выполняет роль помощника и делает процедуры более эффективными и быстрыми.

Добавим, что техника поступила в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».