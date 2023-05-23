Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 8:25

По улицам поселка Винзили в Тюменской области бегал напуганный лосенок

Появление диких зверей на улицах населенных пунктов тюменцы связывают с лесными пожарами
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области.

Фото: пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области.

Напуганный лосенок был замечен в тюменском поселке Винзили на улице Сосновой. Дикий зверь метался по дороге, был в сильном стрессе, несколько раз падал и ударялся о землю. Видеокадры с лосенком опубликовали в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

– Да бедненький мой, миленький, стресс какой. Потерянный, не обижайте их, не гоняйтесь за ними. Пусть интуиция подсказывает куда им бежать, – написал пользователь социальных сетей под видеокадрами.

Появление диких зверей на улицах населенных пунктов тюменцы связывают с лесными пожарами, которые целый месяц не утихают в регионе.

Напомним, редакция «КП»–Тюмень» рассказывала, опираясь на советы Госохотдепартамента, как правильно себя вести при встрече с диким животным.