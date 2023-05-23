По улицам поселка Винзили в Тюменской области бегал напуганный лосенок

Фото: пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области.

Напуганный лосенок был замечен в тюменском поселке Винзили на улице Сосновой. Дикий зверь метался по дороге, был в сильном стрессе, несколько раз падал и ударялся о землю. Видеокадры с лосенком опубликовали в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

– Да бедненький мой, миленький, стресс какой. Потерянный, не обижайте их, не гоняйтесь за ними. Пусть интуиция подсказывает куда им бежать, – написал пользователь социальных сетей под видеокадрами.

Появление диких зверей на улицах населенных пунктов тюменцы связывают с лесными пожарами, которые целый месяц не утихают в регионе.

Напомним, редакция «КП»–Тюмень» рассказывала, опираясь на советы Госохотдепартамента, как правильно себя вести при встрече с диким животным.