Налоги – 2023: новые правила игры – это не шахматы, это «Джуманджи»

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

С 1 января 2023 года у каждого налогоплательщика появится единый налоговый счёт (ЕНС), куда нужно будет переводить единый налоговый платёж (ЕНП), включающий почти все налоги, сборы и страховые взносы. ФНС же будет сама распределять поступившие средства в счёт исполнения налоговых обязанностей.

Как отметила модератор Экспертной сессии – Юлия Глячкова, руководитель консалтинговой компании «Финанс Консалтинг», член ЗСПП, налоговый консультант, член Палаты Налоговых Консультантов России: «Почему эпиграфом для Налоговой сессии, которая состоится 24 мая на XIII Юридической неделе в Тюмени, мы выбрали «Новые правила игры – это не шахматы, а «Джуманджи»? Для этого у нас было несколько оснований:

1. С 1 января изменился порядок уплаты налогов в бюджет. Рекламируя Единый налоговый платеж, ФНС говорила об упрощении и удобстве жизни налогоплательщика, о прозрачности налоговых платежей. Но что при этом получилось в итоге?

2. Неосмотрительность при выборе контрагента. Да, статья 54.1 НК действует с 2017 года. При этом до сих пор практика по применению этой статьи формируется и открываются новые грани.

3. Отвечая на, казалось бы, «проходное» требование, передавая в ФНС «не значительный» документ, вы можете спровоцировать выездную налоговую проверку. Таковы новые тенденции налоговых проверок.

4. «Каждое сказанное слово может быть использовано против вас». Нет, это фраза не из полицейского боевика, это мысль, которая должна возникнуть у предпринимателя при получении повестки на допрос в рамках ВНП.

5. Не каждый предприниматель осознает, что его несколько ИП и пара юридических лиц – это дробление бизнеса. Не осознает до тех пор, пока налоговая не доначислит налогов на 918 млн. руб., и предприниматель не будет задержан под вспышки видеокамер на границе.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

На сессии будут рассмотрены следующие темы:

Для безопасности бизнеса пора разобраться в новых налоговых правилах. Это необходимо сделать, чтобы в отношениях с налоговой всё снова стало понятно, как игра в шахматы, иначе бизнес ждет «Джуманджи».

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Координаторы мероприятия:

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