Тюменцев приглашают на кастинг реалити-шоу для семейных пар

Фото: онлайн-кинотеатр KION.

Семейные пары, прожившие вместе не менее пяти лет и желающие перемен в отношениях, могут стать участниками нового шоу «Клиника счастья. Реалити», запуск которого анонсировал онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС. Премьера станет частью медиафраншизы популярного сериала с Дарьей Мороз. В его основу легла главная идея драмеди – своим счастьем нужно заниматься.

Если вы чувствуете, что между вами все чаще возникают сложности и недопонимание, получить помощь экспертов можно, заполнив заявку на участие в реалити по ссылке.

Разобраться в отношениях помогут: психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо; сексолог, клинический психолог, Наталья Романовская; врачи-специалисты клиники гормонального здоровья и холистической медицины под руководством эндокринолога, сексолога, заведующей кафедрой эндокринологии ФНМО МИ РУДН, академика РЭА, члена Американского общества эндокринологов, д.м.н., профессора Светланы Калинченко.

«Клиника счастья. Реалити» – это шоу, которое рассматривает все аспекты семейных отношений: секс, чувства, гормональный баланс. Каждый эпизод будет посвящен историям двух пар разного возраста и социального положения, осознающих желание изменить жизнь.