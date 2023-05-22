Коллегия присяжных 22 мая вынесла обвинительный вердикт Виталию Бережному по делу об убийстве Насти Муравьевой

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы по Тюменской области.

Сегодня в Московском городском суде состоялось слушание по делу тюменца Виталия Бережного, которого обвиняют в убийстве 8-летней девочки Насти Муравьевой. Коллегией присяжных заседателей 22 мая был вынесен обвинительный вердикт, рассказал один из адвокатов обвиняемого Александр Почуев.

– Такой исход был ожидаемым для многих, поскольку в отношении спецназовца изначально был сформирован общественный обвинительный вердикт. Защита была ограничена судом в ознакомлении с доказательствами обвинения и в представлении доказательств в оправдание. Процесс прошел с жестким обвинительным уклоном, – уточнил Александр Почуев в своем телеграм-канале.

Адвокат подчеркнул, что вопрос об обжаловании итогового решения по делу тюменца будет решен стороной защиты вместе с Бережным после постановления приговора в четверг, 25 мая 2023 года.

Напомним, восьмилетняя Настя Муравьева пропала в тюменском микрорайоне Лесобаза в июне 2021 года. На ее поиски вышли правоохранительные органы и волонтеры. Труп ребенка был найден через полтора месяца на берегу озера Оброчное. Через пару дней силовики задержали предполагаемого подозреваемого, им оказался Виталий Бережной.