В Мосгорсуде огласят вердикт Виталию Бережному, обвиняемому в убийстве ребенка в Тюмени

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы по Тюменской области.

В Московском городском суде будет вынесен приговор Виталию Бережному, который подозревается в убийстве восьмилетней девочки Насти Муравьевой в Тюмени. Заседание, судя по всему, состоится сегодня, 22 мая.

– Дата и время вынесения вердикта и постановления приговора, впрочем, как и иные процессуальные стороны данного дела закрыты от общественности по решению председательствующего судьи, и мы не считаем возможным сообщать данные сведения от лица защиты. Однако защита, в том числе я, планирует провести общий пресс-подход у входа в Мосгорсуд после заседания сегодня, в период с 13:00 до 18:00, ориентировочно в 16:30, – рассказал адвокат Виталия Бережного Александр Почуев.

Напомним, восьмилетняя Настя Муравьева пропала в тюменском микрорайоне Лесобаза в июне 2021 года. На ее поиски вышли правоохранительные органы и волонтеры. Труп ребенка был найден через полтора месяца на берегу озера Оброчное. Через пару дней силовики задержали предполагаемого подозреваемого Виталия Бережного.