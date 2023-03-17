Суд вынудил нового адвоката Бережного Александра Почуева удалить всю информацию из соцсетей

Фото: Александр Почуев / Telegram-канал

Новый защитник жителя Тюмени Виталия Бережного, которого обвиняют в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, рассказал некоторые подробности движения уголовного дела. По словам Александра Почуева, ему пришлось удалить информацию из своих медиаресурсов о деталях.

Защитник подчинился решению суда, но все-таки отправил заявление в адвокатскую палату.

– Однако мною направлен соответствующий запрос в адвокатскую палату, и после формирования позиции по вопросу о допустимом и необходимом информировании общественности по резонансным делам с участием присяжных заседателей я смогу в допустимой мере отвечать на ваши запросы, – уточнил Александр Почуев.

В социальных сетях адвокат писал, что из-за огласки дела в обществе формируется предвзятый образ, который также влияет на ход уголовного дела.