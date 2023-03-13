В Тюмени суд взял перерыв до 16 марта в деле о расторжении брака с мужчиной, сменившим пол Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Сегодня Центральный районный суд Тюмени должен был рассмотреть гражданский иск, инициированный прокуратурой города о признании брака недействительным из-за смены пола одного из супругов.

«Судом объявлен перерыв до 16 марта 2023 года, для подготовки сторон к прениям», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы по Тюменской области.

Информация поступила из комитета ЗАГС администрации Тюмени, в которой заявляется, что 33-летний мужчина обратился в ведомство с документом о смене Ф.И.О. и пола с мужского на женский.

Данные изменения противоречат Семейному кодексу Российской Федерации, уточнили в инстанции.