Госзакупки и субсидии – возможности или риски?

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

В эпоху следующих друг за другом кризисов и новых форс-мажоров работа с госзаказчиками и меры поддержки, субсидии остаются для бизнеса желанной возможностью получить гарантированный доход, сохранить бизнес. Государство, с одной стороны, принимает всяческие меры для поддержки бизнеса, а с другой – ужесточает требования к расходованию бюджетных средств, к получению оплаты, ужесточает меры ответственности. В таких сложных условиях бизнесу нужно быть особенно внимательным при работе в данной сфере, учитывать вал постоянного изменения законодательства и судебной практики, чтобы сохранить репутацию, доходы, а порой и бизнес.

Самым последним жизненно важным для бизнеса трендам в данной сфере посвящена сессия «Взаимодействие бизнеса и государства: госзакупки и субсидии, возможности и риски», которая пройдет 24 мая на XIII «Юрнеделе-2023». Как шутят юристы, обсудят «44 оттенка серого…»

Модератор сессии Степан Матаев, управляющий партнер ЮК «Аспект», председатель совета Западно-Сибирской правовой палаты, отметил: «В целом государство стало более жестко спрашивать с исполнителей контрактов за нарушения/неисполнения, поэтому предпринимателям рекомендации – внимательно изучать закупочную документацию, взвешивать свои возможности по исполнению контрактов, в случае возникновения вопросов вести переписку с заказчиком, стараться урегулировать в досудебном порядке».

Модератор сессии Татьяна Паламарчук, управляющий партнер ЮФ «Паламарчук и партнеры», заместитель председателя совета ЗСПП, добавила, что законодательство в сфере закупок постоянно меняется, упрощаются закупочные процедуры, сокращаются сроки рассмотрения заявок, но у исполнителей контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ продолжают возникать одни и те же проблемы как на стадии исполнения контрактов, так и после того, как контракт исполнен: контролирующие органы проводят проверки и порой выявляют недостатки в работах, что чревато исками заказчиков к исполнителям контрактов о взыскании неосновательного обогащения».

В работе сессии примут участие:

Павел Меньщиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области;

Игорь Назаров, ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок УФАС по Тюменской области.

На сессии экспертами в сфере закупок будут освещены следующие темы:

Участие в мероприятиях «Юрнедели» бесплатное при обязательной регистрации: https://www.zspp.ru/tmnlegalweek.html#registration

Общение участников, новости «Юрнедели-2023», комментарии спикеров, контентные материалы по темам «Юрнедели» и фото доступны в ТГ-канале: https://t.me/tmnlegalweek

Координаторы мероприятия:

***Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение «Юрнедели» с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно:

Генеральные партнеры – Alfalot.ru (Alfalot.ru – 3-я в России электронная торговая площадка по реализации имущества предприятий-банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами) и Российская электронная система торгов ЭТП РЭСТ (r-est.ru).

Деловые партнеры – ООО «ЛексПроф», Новосибирск.

Партнеры – ООО «ЛексФорт» (Новосибирск), ООО «Аспект-М» (Тюмень), арбитражный управляющий Гаврилова Г. Г. (Тюмень).