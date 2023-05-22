В Тюмени пройдет пресс-конференция, посвященная Этнофесту-2023

Спикеры расскажут, что ждет гостей фестиваля. Фото: Татьяна Коркина

Городской портал «Мегатюмень», а также издание «Комсомольская правда-Тюмень» проведут пресс-конференцию: «Этнофест-2023: что ждет любителей культуры, творчества и развития в этом году». В мероприятии примут участие следующие деятели искусства и активисты:

- Александр Арбатский - продюсер и организатор Этнофеста;

- Наталья Елисеева - организатор Этнофеста;

- Елена Изуграфова - музыкальный директор;

- Иван Рахманов - руководитель образовательных площадок Этнофеста;

- Евгения Колосова - председатель комитета по развитию туризма в Тюменской области Торгово-промышленной палаты Тюменской области;

- Наиль Хакимов - Исполнительный директор тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»;

Спикеры расскажут, что ждет гостей фестиваля, какую образовательная программу подготовили организаторы и кто станет хедлайнером концертной площадки. Особое внимание в рамках мероприятия будет уделено организации посещения фестиваля и проживания на территории Экополиса и культурной составляющей программы мероприятий.

В рамках дискуссии участники поговорят о традициях и новшествах фестиваля этого года, а также поделятся мнение о значимости данного культурно-туристического для Тюменской области.

Пресс-конференция состоится 23 мая, в онлайн-формате. Мероприятие начнется в 11 часов.