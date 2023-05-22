В центре Тюмени, на Холодильной, 22 мая снова загорелись хозяйственные постройки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

На улице Холодильной в Тюмени, где накануне, 21 мая, сгорели двухэтажный деревянный дом и хозяйственные постройки, снова произошел пожар. Здесь опять пострадали строения. Столб дыма заметили жители разных его округов города. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, сообщили очевидцы.

Огонь вспыхнул в хозяйственных постройках на улице Холодильной, 22, рассказали в пресс-службе МЧС России по Тюменской области на запрос редакции «КП»-Тюмень».

– В 12:14 на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек на улице Холодильной, 22. На месте работали 4 единицы техники и 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Пожар ликвидирован, никто не пострадал. Площадь пожара, по предварительным данным, 200 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в центре Тюмени 17 пожарных потушили деревянный нежилой дом на улице Холодильной 21 мая 2023 года. Тюменским пожарным удалось сдержать распространение огня и оперативно ликвидировать пожар. Спасатели для безопасности горожан перекрыли во время тушения огня часть улицы.