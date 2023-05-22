Определены лучшие работы конкурса «Стратегия моей жизни/ Моя профессия будущего -2023»

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

12 мая 2023 года в школе № 5 состоялся городской конкурс проектов-презентаций «Стратегия моей жизни/ Моя профессия будущего». Конкурс стал завершающим в этом учебном году мероприятием профориентационного проекта «Стратегия жизни» для десятиклассников города Тюмени.

Инициатор проекта – РОО «Ассоциация выпускников Президентской программы Тюменской области» при поддержке Департамента образования Администрации города Тюмени.

В этом году на конкурс были заявлены 36 индивидуальных проекта, 8 командных работ. Всего участниками конкурса стали 71 десятиклассник из 22 школ. Проекты школьников оценивали профессионалы своего дела, успешные руководители тюменских компаний, ведущие мастер-классов второго этапа проекта «Стратегия жизни» и представители информационно- методического центра города Тюмени.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Змановский Дмитрий Александрович, президент РОО «Ассоциация выпускников Президентской программы» Тюменской области, собственник компании «Акватель»;

Римкувене Татьяна Васильевна - «Академия современного бизнеса»;

Гаранина Полина Васильевна – директор коммуникационного агентства «Пионер»;

Жданов Алексей Валерьевич – директор, «ИП Жданов А.В.»;

Свиязов Алексей Николаевич - Владелец IT-компании;

Фирцев Сергей Валерьевич - директор АНО «Тюменский дом фотографии»

Михайлова Наталия Николаевна - директор ООО «Михайловский дворик»;

Шихова Ильмира Анваровна - директор ООО «СК Союз»;

Кашапова Галина Анатольевна - методист отдела воспитания и социализации Управления по реализации программ и проектов МАУ ИМЦ г. Тюмени;

Негинская Татьяна Владимировна-методист отдела воспитания и социализации Управления по реализации программ и проектов МАУ ИМЦ г. Тюмени;

Лучинина Людмила Юрьевна - педагог-психолог МАОУ ИМЦ г.Тюмени;

Евдокишина Ольга Валерьевна - методист отдела организационно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций Управления по реализации программ и проектов МАУ ИМЦ г. Тюмени.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2023: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 место:

– «Стратегия моего счастья». Алешков Михаил – ученик гимназии № 21

– «Моя профессиональная траектория» Аввакумов Максим – ученик школы № 51

– «Вторая жизнь игрушек» Чубкова Софья - ученица школы № 5

2 место

– «IT – инженер в образовательной сфере», Савилов Степан- ученик школы № 30

– «Как написать пьесу?» Силина Александра - ученица гимназии РК

– «Аренда специального транспорта» Павлюк Артем- ученик школы № 15

3 место:

– «Сегодня утопия – завтра плоть и кровь» Ослопова Александра - ученица школы № 7

– «Врач – специалист в области клеточной инженерии» Страполов Дмитрий - ученик школы № 30

– «Чат бот для начинающих хирургов» Абрамов Алексей - ученик школы № 70

РЕЗУЛЬТАТЫ 2023: КОМАНДНЫЕ РАБОТЫ

1 место - Школьный дом быта «ШАРМ».

– Проект-презентация учеников школы № 32, Зобнина Софья, Ермохина Карина, Мастерских Маргарита, Пиджакова Юлия, Алымбеков Данияр, Зиганшин Давид, Зенин Максим, Тастиев Арсений, Гриднева Виктория, Шабанов Степан, Федянкина Ксения.

2 место – «Услышать неслышимое».

– Проект-презентация учеников школы №65, Краснова Дарья, Моор Дарья.

3 место - «Если с другом вышел в путь»

– Проект-презентация учеников школы № 72: Силионова Ева, Яренских Татьяна.

Победители получили денежные призы. Все участники конкурса получили дипломы и подарки: беспроводное зарядное устройство с логотипом «Стратегии жизни», книгу Ирины Баржак «Волшебная кнопка против волнения» и сертификаты на посещение фитнес-центра «Фитберри» от генерального директора Проскуряковой Натальи Геннадьевны.

Отдельные проекты были отмечены призами и подарками от членов жюри и партнеров проекта «Стратегия жизни». Напомним, профориентационный проект для десятиклассников города Тюмени «Стратегия жизни» проводится ежегодно.