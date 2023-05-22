Суд в Тюмени отправил за решетку до 18 июля водителя иномарки за смерть двух человек в результате ДТП на Камчатской

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Ленинский районный суд в Тюмени отправил в СИЗО 44-летнего Дмитрия Ширяева за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области, 19 мая на улице Камчатской автомобиль бренда KIA под управлением подозреваемого столкнулся с машиной марки LADA.

– На улице Камчатской, 185 столкнулись KIA и LADA. Предварительно известно, что автомобиль KIA въехал в заднюю часть автомобиля LADA, который опрокинулся, затем наехал на стену здания. 36-летний водитель и пассажир LADA погибли, – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Примечательно, что Дмитрий Ширяев скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, но оказался задержан на следующий день. Изучив материалы дела, суд отправил его в СИЗО до 18 июля.