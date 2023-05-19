В ДТП на Камчатской скончался тюменец от столкновения с иномаркой

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Утренняя дорожная трагедия произошла в Тюмени на улице Камчатской. По данным пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области, автомобиль KIA столкнулся с LADA. По предварительной версии полиции, KIA врезался в заднюю часть отечественной машины, та опрокинулась, а затем въехала в стену здания.

– 36-летний водитель LADA погиб, состояние пассажирки выясняется. Водитель на KIA скрылся с места ДТП. Автоинспекторы нашли автомобиль KIA по горячим следам на улице Щербакова, брошенным. Водитель устанавливается и разыскивается, – рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, а также ищут одного из участников ДТП.

Напомним, автомобиль сбил 13-летнюю девочку на гироскутере в Тюмени.