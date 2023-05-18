Подростка на гироскутере сбил автомобилист на улице Холодильной, в центре Тюмени

13-летняя девочка получила травмы. Фото: Татьяна Коркина

Подростка на гироскутере сбил автомобилист. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Холодильной в четверг утром, 18 мая 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. 13-летняя девочка получила травмы и была доставлена в местное отделение больницы.

– На Холодильной, 114 сбили девочку 13 лет, она получила травмы. Ребенка отвезли на обследование, – уточнили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

В департаменте здравоохранения Тюменской области редакции «КП»-Тюмень» сообщили, что в медицинском учреждении ребенка обследовали и отправили на амбулаторное лечение домой.

– Вызов поступил 18 мая в 10:15, прибытие бригады скорой медицинской помощи – в 10:20. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент направлен на амбулаторное лечение. Состояние удовлетворительное, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Напомним, что в ДТП на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск при столкновении с фурой погибли жители Тобольска, еще один травмирован. Вблизи Тобольского района иномарка выехала на встречную полосу движения и врезалась в фуру бренда «МАН».