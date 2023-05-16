В ДТП на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск при столкновении с фурой погибли жители Тобольска, еще один травмирован

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

На федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошла дорожно-транспортная трагедия. Вблизи Тобольского района иномарка выехала на встречную полосу движения и врезалась в фуру бренда «МАН». В аварии погибли два человека, машина превратилась в один кусок покореженного железа.

– Автомобиль под управлением 56-летнего жителя Тобольска столкнулся с фурой «МАН», ехавшей в попутном направлении. От удара машину отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с большегрузом, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

На место дорожно-транспортного происшествия приехали скорая медицинская и инспекторы ДПС. Через пару часов после ДТП врачам удалось установить личность погибших: в ДТП скончались водитель и 27-летний пассажир, тоже тоболяк. Водитель фуры, житель Ялуторовска, получил травму. Вчера ему исполнилось 50 лет.

Добавим, движение на федеральной трассе под Тобольском идет в нормальном режиме, без ограничений. Почти всю ночь сотрудники ГИБДД регулировали транспортное движение вручную.