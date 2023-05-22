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НовостиОбщество22 мая 2023 6:10

В Тюмени отдают под застройку высотками земли на берегу Туры за 15 тысяч рублей

Аукцион на КРТ нежилой застройки на Камчатской проводит Фонд имущества
Серафима Краснова
Аукцион о КРТ нежилой застройки на Камчатской проводит Фонд имущества.

Аукцион о КРТ нежилой застройки на Камчатской проводит Фонд имущества.

Власти Тюменской области отдают под застройку земли на берегу Туры за 15 тысяч рублей. Аукцион о комплексном развитии территории нежилой застройки на улице Камчатской проводит Фонд имущества региона. Площадь участка достигает почти 50 гектаров. Сейчас на нем отсутствуют жилые дома, но есть гаражные постройки и производственные склады. Всего 200 объектов расположены на территории.

Стартовая цена земельного участка – от 15 тысяч рублей. Заявки фонд принимает до 27 июня, а результаты станут известны после 3 июля. Здесь предполагается построить здания высотой более 25 этажей, а также медицинские и образовательные учреждения.

Напомним, что в Тюмени в рамках реновации хотят снести более 300 жилых и аварийных домов на ДОКе.