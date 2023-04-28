В Тюмени в рамках реновации хотят снести более 300 жилых и аварийных домов на ДОКе

Планируется провести КРТ в несмежных районах на ДОКе. Фото: Татьяна Коркина

Реновация начнется в Тюмени в пределах микрорайона ДОК. Несколько постановлений были опубликованы на официальном сайте администрации. В частности, планируется провести КРТ в несмежных районах на ДОКе. Для этого властям придется снести жилые и аварийные дома

«Под снос попадают жилые здания, дома, признанные и не признанные аварийными, хозяйственные постройки и другие участки», – сообщается в документе властей.

Так, согласно постановлению, в Тюмени будет ликвидировано более 300 строений, включая частные постройки. Здесь возведут многоэтажные дома в ближайшие 8 лет, до 2031 года.

Напомним, что в Тюмени снесут дома на Комбинатской и Полевой в связи с комплексным развитием территории.