В Тюмени снесут дома на Комбинатской и Полевой в связи с комплексным развитием территории Фото: Татьяна Коркина

Почти 130 жилых домов, в том числе многоквартирных, снесут в Тюмени в рамках комплексного развития территории. По данным проектов постановлений, опубликованных на сайте главы городской администрации, под КРТ попадут два новых района.

Один район – тот, который находится на ул. Комбинатской – Полярной – Полевой, площадью 2,87 га. На этом «пятачке» снесут семь многоквартирных домов, три из которых аварийные, и два частных дома. Общий объем строительства составит 29,1 квадратных метра. На всё про всё уйдет пять лет.

Второй участок, расположенный в районе ул. Ярославской – Рылеева – Саратовской, почти в 12 раз больше: его площадь составляет 24,82 гектара. Здесь снесут 14 многоквартирных домов, в том числе аварийных, 102 частных дома и четыре недостроенных домика. За восемь лет здесь общий объем строительства составит почти 248,2 тысячи квадратных метров.

На участках можно построить дома высотой до 25 этажей, больницы, поликлиники, школы и объекты социальных услуг.