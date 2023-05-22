В Тюмени приостановили работу сервисы по велошерингу «Велобайк» и Lucki Bike из-за проблем с AppStore и Google Play

Представители организации по велошерингу в Тюмени подали иск в суд, чтобы ускорить переговоры с франчайзи.

Сервис по прокату велосипедов Lucki Bike остановил работу в Тюмени. По данным компании, свою деятельность она прекращает из-за отключения франчайзи из Краснодара программного обеспечения: приложение удалили из сервисов AppStore и Google Play.

– Дальнейшая судьба велошеринга «Лаки Байк» в городе Тюмени напрямую зависит от решения суда. Не уверены, что ситуация разрешится в этом сезоне, но будем на это надеяться, – рассказали в пресс-службе компании.

Представители велошеринга в Тюмени подали иск в суд, чтобы ускорить переговоры с франчайзи, с которыми не удается договориться. Жители областной столицы в растерянности: как вернуть денежные средства, которые остались на счетах? В компании пока не предоставили ответ на этот вопрос.

Напомним, что самокатчикам запретили ездить по набережной Туры и возле исторических памятников в Тюмени.