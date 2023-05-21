В жутком ДТП с КАМАЗом погиб водитель легковушки

Фото: ГИБДД Тюменской области

Жуткая авария на 143 -м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск - Горноправдинск унесла жизнь мужчины.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Трагическое ДТП произошло за прошедшие сутки на трассе в Тюменской области: столкнулись "КАМАЗ" и " Volkswagen Tiguan". По предварительным данным ГИБДД Тюменской области, 41- летний водитель автомобиля "КАМАЗ", отвлёкся от управления и выехал на встречную полосу.

На месте аварии погиб 63- летний водитель "Volkswagen", два пассажира с травмами доставлены в больницу. Пострадавшие - жители Саяногорска, республика Хакасия. Сейчас ГИБДД выясняют обстоятельства дорожного происшествия.

Как отметили свидетели аварии в соцсетях, из-за ДТП движение по трассе перекрылось на 2-3 часа. Но неравнодушные граждане пришли на помощь и благодаря усилиям проезд был открыт.

- Огромная благодарность всем службам спасения и неравнодушных людям - пишет анонимный пользователь в паблике "Типичный Ханты-Мансийск".

Напомним, ранее мы писали о том, что на пешеходном переходе в Тюмени сбили 8-летнюю девочку на механическом самокате.