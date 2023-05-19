На пешеходном переходе в Тюмени сбили 8-летнюю девочку на механическом самокате

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В Тюмени школьницу на самокате сбил автомобиль. Авария произошла на улице Валентины Трофимовой, 1. По данным инспекторов ДПС, автомобиль марки Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку, которая передвигалась на механическом самокате.

Примечательно, что родители ребенка ждали ее на противоположной стороне дороги.

– В результате ДТП девочка получила травмы, доставлена в больницу для обследования. Сотрудники ГИБДД выясняют, почему 48-летний водитель не пропустил школьницу на переходе, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Аналогичный инцидент произошел сегодня утром на улице Ватутина. Автомобилист случайно переехал 9-летнего велосипедиста. Водитель пояснил, что мальчик выскочил неожиданно из-за киоска, поэтому он не успел притормозить. Школьник получил ушибы.