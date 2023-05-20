Прямые рейсы из Тюмени в Бодрум запустят 3 июня

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Жители Тюмени смогут напрямую летать в турецкий Бодрум. Как сообщили в информационном центре областного правительства, рейсы между городами запустят уже 3 июня, а выполнять их будет авиакомпания Utair

Полеты запланированы по субботам. Вылет из Тюмени в 10.20, из Бодрума - в 15.10. Время, проведенное в пути, ставит 5 часов и 40 минут.

Напоминаем, что также тюменцы могут улететь без пересадок в Баку, Дубай, Ереван, Ташкент и Худжанд.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что с 30 марта авиакомпания Red Wings запустила рейсы из окружной столицы в Стамбул.