Прямые авиарейсы из Тюмени в Стамбул начнут выполняться Red Wings с 30 марта Фото: Комсомольская правда

В прайсах туроператоров открылись продажи билетов на прямой рейс Тюмень – Стамбул. Первый борт, как ожидается, отправится из тюменского аэропорта Рощино 30 марта 2023 года. Билет на одного человека в обе стороны стоит почти 17,6 тысячи рублей, или 231 доллар.

Как рассказал автор канала «Хочу в отпуск» Дмитрий Тарасов, время полета составит около 5,5 часа. Путешествия в столицу Турции запланированы по четвергам. Рейс будет выполнять авиакомпания Red Wings.

Отметим, что на данный момент среди международных направлений в зимне-весеннем расписании тюменского аэропорта остаются Нур-Султан (Казахстан), Хургада или Шарм-эль-Шейх (Египет), а также Шри-Ланка. Отыскать тур до Стамбула из Тюмени можно за 50 тысяч рублей на двоих.