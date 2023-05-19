Эксперты расскажут о плюсах и минусах признания ребенка с ОВЗ недееспособным

Каждая семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, сталкивается с вопросом - нужно ли оформлять ребенку недееспособность. Фото: Татьяна Коркина

Каждая семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья или ребенка с инвалидностью, рано или поздно сталкивается с вопросом, нужно ли оформлять ребенку недееспособность.

Что такое частичная недееспособность? Какие последствия у процедуры лишения дееспособности? Какие плюсы и минусы признания ребенка недееспособным? Какие обязанности появятся у опекуна и как отчитываться перед органом опеки? Вот лишь небольшой список вопросов, которые встают перед родителями.

– Не все семьи знают, куда обращаться с этими вопросами, у кого можно получить консультацию и какие шаги необходимо совершить для того, чтобы оформить ребенку недееспособность. Чтобы снять часть вопросов, возникающих у семей, воспитывающих особенных детей, мы проводим онлайн-конференцию со специалистами отдела опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области, – рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

В онлайн-конференции «Оформление недееспособности ребенку с ОВЗ: важные вопросы и нюансы» на вопросы родителей ответят начальник отдела опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области Бадрызлова Лариса Александровна и главный специалист этого же отдела Сучкова Ирина Александровна.

Задать свои вопросы можно с 19 по 24 мая 2023 года в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 26 мая 2023 года.