Мэр Тюмени Руслан Кухарук поручил за 10 лет снести 150 домов на ДОКе, попавших под КРТ

Объем строительства — 648 078 квадратных метров. Фото: Татьяна Коркина

Земельный участок в районе ДОК попал под реновацию в 2023 году. Мэр Тюмени Руслан Кухарук подписал сегодня постановление о комплексном развитии территории в пределах улиц Коммунистическая – Рылеева – Набережная, включая улицу Железнодорожная База, и переулок Береговой, указано в документации.

– Объем строительства – 648 078 кв. м, с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности в многоквартирной жилой застройке 35 кв. м/чел., – говорится в постановлении администрации города.

В частности, власти ликвидируют 150 жилых и аварийных домов. КРТ рассчитано на 10 лет. В зону реновации попали аварийный дом на Ярославской, 69, несколько строений на Иркутской и Коммунистической, а также 143 частных домовладения.

Напомним, в центре Тюмени, на улице Даудельной, снесут почти 100 гаражей из-за строительства новой дороги.