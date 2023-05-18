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НовостиОбщество18 мая 2023 9:24

В центре Тюмени, на улице Даудельной, снесут почти 100 гаражей из-за строительства новой дороги

На участке от Профсоюзной до улицы Софьи Ковалевской будет изъято 93 гаража
Серафима Краснова
На участке от Профсоюзной до улицы Софьи Ковалевской будет изъято 93 гаража.

На участке от Профсоюзной до улицы Софьи Ковалевской будет изъято 93 гаража.

Фото: Татьяна Коркина

В центре Тюмени на улице Даудельной из-за строительства новой дороги ликвидируют 90 гаражных строений. На участке от Профсоюзной до улицы Софьи Ковалевской будет изъято 93 гаража, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте городской мэрии.

«В целях размещения объекта дороги: «Строительство улицы Даудельная на участке от улицы Профсоюзная до улицы Софьи Ковалевской» изъять земли и гаражи, расположенные по ориентиру 50 лет Октября, 8а», – указано в документе.

Напомним, что в Тюменской области федеральную трассу Тюмень – Ханты-Мансийск расширят до четырех полос за 2023 год. Подрядчик приступил к проведению проектно-изыскательских работ на отрезке длиной более 30 километров.