В центре Тюмени, на улице Даудельной, снесут почти 100 гаражей из-за строительства новой дороги

На участке от Профсоюзной до улицы Софьи Ковалевской будет изъято 93 гаража. Фото: Татьяна Коркина

В центре Тюмени на улице Даудельной из-за строительства новой дороги ликвидируют 90 гаражных строений. На участке от Профсоюзной до улицы Софьи Ковалевской будет изъято 93 гаража, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте городской мэрии.

«В целях размещения объекта дороги: «Строительство улицы Даудельная на участке от улицы Профсоюзная до улицы Софьи Ковалевской» изъять земли и гаражи, расположенные по ориентиру 50 лет Октября, 8а», – указано в документе.

Напомним, что в Тюменской области федеральную трассу Тюмень – Ханты-Мансийск расширят до четырех полос за 2023 год. Подрядчик приступил к проведению проектно-изыскательских работ на отрезке длиной более 30 километров.