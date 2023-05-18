В Тюменской области федеральную трассу Тюмень – Ханты-Мансийск расширяют до четырех полос за 2023 год

Ремонт пройдет на следующих участках дорог: Р-404, с 154-го до 168-й километры. Фото: Татьяна Коркина

Федеральную трассу Тюмень – Ханты-Мансийск расширят до четырех полос. Сейчас подрядчик приступил к проведению проектно-изыскательных работ на отрезке длиной более 30 километров, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Ремонт пройдет на следующих участках дорог: Р-404, со 154-го по 168-й километр. Параллельно ведется реконструкция федеральной магистрали Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. В 2023 году власти приведут в нормативное состояние порядка 140 участков дорог в Тюменской области. В частности, специалисты отремонтируют обход Тюмени и мост через реку Ишим. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, что в Тюменской области благодаря «дорожному» нацпроекту отремонтируют 203 км дорог в 2023 году. Так, на дороге «Подъезд к селу Аромашево» нужно заменить почти 7 километров покрытия, и подрядчик сейчас фрезерует участок дороги.