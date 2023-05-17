В Тюменской области благодаря «дорожному» нацпроекту отремонтируют 203 км дорог в 2023 году Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

На большинстве из 33 участков трасс Тюменской области, которые вошли в планы нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже начались работы. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, дорожные службы начали ремонтировать асфальт в Аромашевском и Бердюжском районах.

Так, на дороге «подъезд к селу Аромашево» нужно заменить почти 7 километров покрытия, и подрядчик сейчас фрезерует (снимает старое дорожное покрытие и текстурирует поверхность – прим. ред.) участок дороги. По данным ГУС’а, работы уже провели на площади 1,5 тысяч квадратных метров. После того, как фрезеровка завершится, подрядчик начнет укладывать новый асфальт.

Вместе с этим фрезерование идет на автодороге «Бердюжье – Зарослое – гр. Казахстана». Покрытие обновляют на участке с 24 по 27 километр.

По словам начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог УАД Алексея Живодёрова, в нацпроект власти вносят участки региональных и межмуниципальных дорог с высокой интенсивностью движения, на которых выявлен износ покрытия.

- В мониторинге состояния дорог нам помогают кураторы и передвижная лаборатория. На основе их данных составляется план ремонта. В 2023 года подрядчики отремонтируют в районах более 148 км региональных дорог, - отметил Алексей Живодеров.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области поможет отремонтировать 203 км дорог в 2023 году. Большинство из них — в селах. В Ишиме и Тюмени также отремонтируют два моста.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Тюменская область стала лидером среди регионов России по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».