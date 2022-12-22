Тюменская область стала лидером среди регионов России по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Тюменская область лидер Росси по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Проектная команда Тюменской области получила диплом за высокий уровень работы. Его тюменцам вручили первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин отметил, что Тюменская область заканчивает раньше всех, что показатель хорошей командной работы.

– В уходящем году регион на 100% выполнил план нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожные службы отремонтировали 140 участков дорог. Это более 85 км региональных дорог, новые ул. Луначарского и ул. Олимпийская в Тюмени, два путепровода на объездной, а также 108 улиц в Тюменском районе, – сказал по этому поводу губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что в следующем году планируется нарастить объемы ремонта по нацпроекту минимум на 10%.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что из Тюмени в Тобольск проложили четырехполосную трассу. На возведение двух новых участков общей протяженностью свыше 84 километров ушло менее трех лет.