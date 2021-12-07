От Тюмени до Тобольска открыли четырехполосную трассу. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

От Тюмени до Тобольска открыли четырехполосную трассу протяженностью 120 километров. Капитальная реконструкция велась несколько лет.

– Северная трасса Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск имеет стратегическое значение. Она не только соединяет два крупнейших города области, она связывает Югру и Ямал с «большой землей». Дорога с таким интенсивным движением должна отвечать всем современным стандартам и быть безопасной, – отметил глава региона Александр Моор.

По его словам, на возведение двух новых участков общей протяженностью свыше 84 километров ушло менее трех лет: «Это большой объем: 6 мостов, 11 разворотных петель и 3 надземных пешеходных перехода».