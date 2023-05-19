В Тюмени, на улице Зои Космодемьянской, от удара в опору освещения погиб 40-летний мужчина

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

В Тюмени произошло еще одно смертельное ДТП. Автомобиль бренда Chevrolet 19 мая на улице Зои Космодемьянской въехал в опору освещения и загорелся. Детали дорожно-транспортного происшествия озвучили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

– Очевидцы ДТП, которые стояли в заторе, не остались равнодушными. Тюменцы потушили автомобиль, вытащив водителя и трех пассажиров их горящей иномарки. Горело подкапотное пространство и салон, — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Пассажир иномарки скончался на месте, 49-летний водитель был доставлен в отделение больницы в тяжелом состоянии. Травмы получили двое молодых людей. Инспекторы ДПС уточняют, что все, кроме погибшего человека,– жители поселка Московский Тюменского район.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Сегодняшний день запомнится тюменцам своими смертельными авариями. В ДТП на Камчатской утром 19 мая скончался житель Тюмени от столкновения с иномаркой.