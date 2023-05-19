А вы знаете что такое МедиАция?

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

С 23-27 мая 2023 года в Тюмени вновь состоится XIII Юридическая неделя, в рамках которой пройдет экспертная сессия с интригующим названием «Медиация – эффективная незнакомка».

– Самые частые ответы: штучка для игры на гитаре или медиТация, – улыбается Жанна Матвеева, модератор сессии, профессиональный медиатор, руководитель Центра урегулирования споров и медиации Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Большинство предпринимателей просто не знает, что с помощью медиатора в рамках закона можно решить бизнес-конфликт без суда максимум за 2 месяца с вероятностью 95%, что договоренности будут исполнены.

– Более того, соглашение, к которому пришли стороны, можно удостоверить у нотариуса. В случае неисполнения можно сразу предъявлять его приставам или направлять в банк, –комментирует Наталья Коркина, адвокат, медиатор-тренер, эксперт по построению бизнес-партнерств, президент ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала», председатель «Южно-Уральского правового партнёрства».

Юлия Ширяева, председатель коллегии посредников по Торгово-промышленной палате РФ подчеркивает, что медиация существенно расширяет возможности предпринимателей, особенно в наше время, когда конфликтность и турбулентность растет, экономика требует быстрых решений, «времени проводить в судах долгие месяцы с непредсказуемым результатом просто нет». Система ТПП РФ активно развивает межрегиональную медиацию, что позволяет существенно сократить расходы предпринимателей при решении конфликтов с контрагентами, находящимися в других регионах.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Система СберЛигал успешно внедрила в практику онлайн медиации по спорам в банковской сфере. О том, как договориться с банком без суда, преимуществах медиации глазами кредитных организаций и клиентов расскажет гость из Москвы Алена Шолленберг, профессиональный медиатор, руководитель направления в правовом департаменте ПАО Сбербанк, «Онлайн-медиация» (сервис «СберЮрист»), член комиссии по финансовому законодательству МО АЮР.

Банкротство и медиация – несовместимые вещи, скажете вы. А вот и нет! Медиативные технологии работают и в этой сфере, если арбитражный управляющий является профессиональным медиатором и заинтересован помочь компании выйти из кризиса, урегулировать вопросы задолженности перед кредиторами. Гаврилова Гульнара, арбитражный управляющий, генеральный директор ООО «ЦУСП», руководитель комитета по антикризисному управлению, несостоятельности (банкротству) и внесудебному урегулированию споров союза «Торгово-Промышленная палата Тюменской области» на примере собственной практики расскажет о том, как использование медиативных технологий в процедуре банкротства позволяет повысить эффективность проведения собраний кредиторов, а также заключать мировые соглашения в банкротстве.

Участие в мероприятиях юрнедели бесплатное при обязательной регистрации: https://www.zspp.ru/tmnlegalweek.html#registration

Общение участников, новости юрнедели – 2023, комментарии спикеров, контентные материалы по темам мероприятия и фото доступны в ТГ канале: https://t.me/tmnlegalweek

Координаторы мероприятия:

***Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение юрнедели с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно:

Генеральные партнеры – Alfalot.ru – Alfalot.ru – 3-я в России электронная торговая площадка по реализации имущества предприятий банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами и Российская электронная система торгов ЭТП РЭСТ (r-est.ru).

Деловые партнеры – ООО «ЛексПроф», Новосибирск.

Партнеры – ООО «ЛексФорт», Новосибирск, ООО «Аспект-М», Тюмень, арбитражный управляющий Гаврилова Г. Г., Тюмень.